Сейчас девочка вместе с мамой находится в столичной клинике на обследовании, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" Фото из архива "МГ" Как рассказал отец Раяны ОРЫНГАЛИЕВОЙ, врачи сказали, что сейчас жизни девочки ничего не угрожает и операция пока не нужна. - В феврале дочке сделали операцию на сердце, у нее был порок. Сейчас ее состояние стабильное, и врачи сказали, что цирроз печени есть, но совсем маленькая стадия. Поэтому операция пока не требуется. Раяна развивается хорошо. Все анализы в норме. Врачи сказали, что бывают чудеса, и цирроз может пройти без оперативного вмешательства, - рассказал папа девочки. Теперь маленькая Раяна будет постоянно находиться под наблюдением врачей. Напомним, в редакцию "МГ" обратились родители девочки, которой необходима операция по пересадке печени, так как Раяне в пять месяцев поставили диагноз - билиарный цирроз печени. Мама и папа не могут стать донорами для своей дочки, потому как Шынар перенесла несколько операций, а ее супруг имеет другую группу крови.  