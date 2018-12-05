Новые автобусы марки "Daewoo" рассчитаны на 21 посадочное и 75 стоячих мест. В каждом новом транспорте внедрена система электронного билетирования, а также Gps-трекеры, благодаря которым есть возможность наблюдать за скоростью движения и интервалом между маршрутами. Отметим, что для работы на новом общественном транспорте набран новый персонал, который прошел обучение и аттестацию согласно должностной инструкции и теперь будет получать повышенную заработную плату. - На приобретение новых автобусов средств из местного бюджета выделено не было. Общественный транспорт был приобретен по новой программе обновления автобусного парка, оператором которого является АО "БРК-Лизинг". В дальнейшем АО "СПК "Атырау" совместно с акиматом Атырауской области продолжит работу по обновлению автопарка, - рассказал первый заместитель председателя АО "СПК "Атырау" Данияр Таханов. Для реализации новой концепции общественного транспорта в городе Атырау с участием АО "СПК "Атырау" при поддержке областного акимата совместно с местными перевозчиками был создан новый автобусный парк "Atyrau-Avtopark", куда были закуплены 120 автобусов производства г.Семей. Из них на сегодня в город прибыло 50 единиц общественного транспорта, 20 - курсируют на маршруте №14, 15 были запущены на маршрут №12, еще 15 - на маршрут №2. Планируется, что до конца 2018 года из Семея дополнительно прибудут 15 новых автобусов, и в январе 2019 приедут еще 55 единиц общественного транспорта. Также в 2019 году планируется приобретение дополнительно 200 новых автобусов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.