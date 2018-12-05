Сегодня, 5 декабря, в Уральске состоялось открытие еще одного социального уголка продуктов питания первой необходимости. Магазин располагается по адресу: улица Ахмирова, 23 (район центрального рынка). Как рассказал руководитель отдела предпринимательства города Уральск Исатай Джазыкбаев, в стране утвержден перечень из 19 социально значимых продовольственных товаров. Местные исполнительные органы проводят работу по сдерживанию цен на эти товары. Исатай Джазыкбаев сообщил, что открытие очередного социального уголка направлено на то, чтобы люди могли приобрести социально-значимые товары по ценам ниже установленных в городе. Как рассказала владелица ИП "Лаззат" Нургуль Ажибаева, социальный уголок был открыт по инициативе акима города и в основном предназначен для социально уязвимых слоев населения. – В нашем магазине представлена продукция отечественных производителей. Картофель стоит 55 тенге, лук мы продаем по 50 тенге, капуста стоит 75 тенге, а морковь 60 тенге. Цены мы установили минимальные. Ведь социальный уголок предназначен для пенсионеров, многодетных семей и других горожан из уязвимой категории. Никаких ограничений у нас нет. Люди могут приходить и покупать столько, сколько хотят. До нового года цены поднимать мы не будем, - заявила Нургуль Ажибаева. Выяснилось, что отделом предпринимательства еженедельно проводится мониторинг цен на социально значимые продовольственные товары по трем рынкам города «Мирлан», «Алтын-Алма», «Караван» и трем супермаркетам "Алтындар", "Анвар" и "Лидер". На сегодняшний день достигнуты соглашения о размещении в супермаркетах, расположенных на территории города, социальных уголков по реализации продуктов питания первой необходимости для социально уязвимых слоев населения и установке табличек «Сделано в Казахстане» на прилавках с товарами, произведенными в Казахстане. Также достигнуты соглашения с оптовыми поставщиками и товаропроизводителями о прямых поставках продукции в супермаркеты по оптовым ценам, без посредников и с владельцами супермаркетов о реализации данной продукции с минимальной наценкой на продукцию. Как рассказали в отделе предпринимательства города Уральск, в данный момент ведутся переговоры еще с девятью супермаркетами об открытии социальных уголков. Кроме этого, владелец крестьянского хозяйства и еще два предприятия, которые занимаются производством и переработкой сельхозпродукции изъявили желание открыть социальные магазины по реализации своей продукции по себестоимости и без торговой надбавки.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.