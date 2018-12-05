Тело 54-летнего Кенжебая Алдашева было найдено в яме недалеко от поселка Акшат, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Семья погибшего до последнего рассчитывала, что мужчина найдется живым. Хотя прошел почти месяц, как фермер исчез. - Он, оказывается, лежал в яме возле Акшата. И как его не могли все это время найти? - в слезах рассказала супруга погибшего Галия Алдашева. Напомним, 54 летний Кенжебай Алдашев 9 ноября вышел из своей фермы, которая находится в пригороде Актобе. Под утро 10 ноября он позвонил брату и спасателям, сообщив, что застрял где-то в яме и еле удерживается за ветку. Сотрудники департамента по ЧС обследовали территорию вокруг сел Акжар и Акшат, откуда в последний раз и поступил звонок с мобильного фермера, но поиски не дали результатов. Рената ГАРДИЕВА Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.    