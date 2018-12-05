Иллюстративное фото из архива "МГ" В Уральском городском суде был вынесен приговор в отношении Марлена Сарсенгалиева. Он был признан судом виновным в совершении преступления по части 2 статьи 366 УК РК "Получение взятки". Как стало известно из материалов дела, в 2017 году в Уральске была создана компания ТОО "Safety LTD", основной вид деятельности которой - предоставление услуг по обучению промышленной, пожарной безопасности, охраны труда. Руководство компании вышло на начальника управления ЧС г.Уральск и предложило подписывать протоколы квалификационной комиссии без фактического прохождения обучения. За каждого обучающегося, по версии следственных органов, Марлен Сарсенгалиев получал по 1000 тенге. Фиктивно экзамены сдали сотрудники школ, ясли-сада, ИП и ТОО. В апреле нынешнего года на баланс мобильного телефона Сарсенгалиева поступило 22 тысячи тенге, что по мнению следствия, и является взяткой. На суде Сарсенгалиев вину не признал и сообщил, что обучение проводилось и на экзаменах он присутствовал, а 22 тысячи тенге на сотовый телефон ему перечислил знакомый. Между тем, свидетели указали обратное, к тому же к делу была приложена стенограмма разговора о перечислении на баланс сотового телефона Сарсенгалиева 22 тысяч тенге. Марлен Сарссенгалиев был приговорен к наказанию в виде штрафа в размере 60-кратной суммы взятки (1 млн 320 тысяч тенге) без конфискации имущества и с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе. Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.