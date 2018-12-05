По данным РГП "Казгидромет", 6 декабря в Уральске ожидается погода без осадков. Температура воздуха днем составит -8 градусов, ночью -16. В Атырау синоптики прогнозируют снег с дождем. Днем ожидается 2 градуса мороза, ночью -7 градусов. В Актау также ожидается снег с дождем. Днем воздух прогреется до 6 градусов тепла, ночью ожидается +3. В Актобе будет ясная погода без осадков. Днем -9 градусов, ночью -16 градусов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.