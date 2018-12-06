Как нормально себя чувствовать при сидячем образе жизни. Личный опыт
Несколько лет назад автор этих строк сменил ремесло летучего корреспондента на редакторскую работу в кабинете. Вместо беготни по местам съемок мне пришлось сидеть весь рабочий день за столом, добираться туда на машине по пробкам и возвращаться обратно сквозь них же. Я расскажу свою историю борьбы с последствиями сидячего образа жизни.
Современная цивилизация так устроена в быту, что человеку стало удобно многие вещи делать сидя, проводить время на стуле, отдыхать в кресле. Однако эволюционно мы мало изменились за пару тысяч лет с того момента, когда стулья вошли в моду. Человеческий организм все еще оптимизирован для двигательной активности и физических нагрузок, это не изменится в ближайшие сотни лет, как бы мы того не хотели.
Если "пользоваться" своим телом неправильно, забывая про его изначальное предназначение, неизбежны проблемы со здоровьем. Когда долго сидишь, двигая в основном только кистями рук и головой, организму сложно поддерживать правильное кровяное давление, что разрушительно для наших сосудов и сердца. Пострадают и мышцы, суставы, костная система.
Первые симптомы
У меня в 30 с небольшим лет начались проблемы с давлением, а точнее гипертония.
Стало регулярно побаливать сердце. В основном это были кратковременные колющие боли, но иногда тянуло на приступ. С периодами сильного стресса это не связывалось. Я вообще невозмутимый.
Начала болеть поясница, часто хотелось ее потеплее укутать.
Стал ощущаться некий дискомфорт в интимных местах.
С этим анамнезом я обратился за медицинской помощью. Оказалось, что все вышеперечисленные симптомы вызваны проблемами с сосудами от жизни если не на кресле, то на кровати. Наши скудные телодвижения и за активность не считаются, их не хватает.
Исправление ситуации
Я стал стоя делать полуприседания и вращательные движения согнутой в колене ногой.
Часто хожу пешком.
Для укрепления сосудов добавил в рацион тыквенное и льняное масла, они действительно очень эффективны.
За год это избавило меня от риска развития серьезных болезней.
Вся предоставленная информация не может быть использована без обязательной консультации с врачом!
