Иллюстративное фото из архива "МГ" По ее словам, эти организации станут не нужны, так как сейчас казахстанские школы переходят на подушевое финансирование. Это позволит каждой школе учреждать свой фонд, где будут собираться внебюджетные средства спонсоров или доноров. "Вопрос лишь в подготовке школы к самостоятельной жизни. При такой системе областные, районные и городские управления образования будут не нужны. Это ключевой вопрос, потому что школа получает финансирование, а деньги надолго застревают в этих организациях, которые по своему усмотрению — сегодня дадут или завтра, или и вовсе экономят на школах и недофинансируют учебники или ремонт, и говорят: "Ничего, скажете родителям, наберете денег". Там много нарушений происходит, поэтому вопрос в том, насколько эти организации вообще будут нужны. Я за то, чтобы их закрыли, причем есть уже хороший международный опыт в этом плане", — сообщила сенатор в кулуарах парламента. Это, по мнению Назарбаевой, позволит министерству образования и науки при разработке стандартов и правил напрямую контролировать весь образовательный процесс. Также глава комитета высказалась и об обсуждаемом в обществе законе о статусе педагогов. Депутат согласилась, что без финансовых вливаний в части повышения заработной платы учителей, а также других социальных льгот, не обойтись. Однако в первую очередь, по словам Назарбаевой, казахстанцам необходимо менять свое отношение к учителям. "Нужно менять отношение родителей к учителям, так как родители, не разобравшись, бегут в школу ругаться с учителями. Всю нашу информационную машину мы должны настраивать в пользу учителей. Кто будет завтра учить наших детей, если не будет педагогов?" — задалась вопросом Дарига Назарбаева. Кроме этого, сенатор, отвечая на вопрос журналистов, высказала мнение, что учителям можно дарить подарки и оказывать знаки внимания, если это сделано от души и никак не отражается на лояльности педагога. "Учителям и врачам — можно, министрам — нельзя", — заключила тему подарков она. По поручению президента Казахстана министерством образования и науки разрабатывается проект закона о статусе педагога. К обсуждению концепции важного документа профильное ведомство приглашает педагогов школ, колледжей, вузов и всех заинтересованных граждан.