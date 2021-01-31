Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента УИС Атырауской области, женщины, отбывающие наказание в учреждение УГ-157/11 (женская колония) изучают английский язык и проходят бизнес-курсы. - В связи с пандемией COVID-19 лекции проводятся онлайн с соблюдением всех санитарных требований. Основная цель мероприятия - трудоустройство после их освобождения из мест лишения свободы, - рассказала начальник отдела воспитательного отдела учреждения Улмекен Алиева. Как говорит Балауса, осужденная за умышленное причинение вреда человеческой жизни к восьми годам лишения свободы, она обучается на курсах английского языка. - Мне интересен курс английского языка. После освобождения я смогу работать в иностранных компаниях в Атырау. Мы очень благодарны администрации учреждения за то, что это стало возможным, - сказала Балауса. В феврале около десятка осужденных получат сертификаты.В настоящее время в учреждении отбывают наказание более 150 женщин.