Организатором мероприятия выступил акимат Махамбетского района, призы для участников будут выделены за счет спонсоров. - Эти мероприятия направлены на то, чтобы подчеркнуть дух великого дня Победы, - рассказал аким района Алимухамед КУТТЫМУРАТУЛЫ. – Это наши национальные виды спорта, которые показывают мужество и отвагу участников, будущих защитников родины.Соревнования по аламан-байге будут проводиться на дистанции 24 километра, победитель получит приз – автомобиль «Уаз-Патриот», обладатели 2 и 3 места денежные призы - по 700 и 400 тысяч тенге. Победитель игр кокпар за первое место получит 400 тысяч тенге, а за 2 и 3 места дадут по 300 и 100 тысяч тенге соответственно. Начнутся соревнования 9 мая в 11:00 на 77 километре трассы Атырау-Уральск, вблизи села Актогай. Для жителей города, желающих понаблюдать за этим спортивным праздником, будет предоставлен транспорт. Автобус отправится в 10:00 9 мая от городского филиала партии «Нур Отан», возвращение в город в 14:00. Регистрация участников будет проходить с 4 по 7 мая, получить справочную информацию можно по телефонам: 8 (71236) 2-13-75, 8 (71236) 2-11-99 и 8 (71236) 2-45-94.Фото из архива портала