Иллюстративное фото из архива "МГ« Программа утилизации автохлама стартовала в ноябре 2016 года. — Самые популярные модели автомобилей, сдаваемые на утилизацию — «ВАЗ 2105», «ВАЗ 2106», «ВАЗ 2101», «ГАЗ 3110», «Москвич 2140» и «Мазда 626». Самым старым автомобилем, попавшим в программу по выкупу ВЭТС стал «Москвич» 1948 года выпуска в городе Уральске, а самыми «молодыми» машинами стали 2 автомобиля 2012 года выпуска, — пояснили в пресс-службе ассоциации казахстанского автобизнеса. Стоит отметить, что всего с 21 ноября 2016 года по 25 апреля 2017 года в Казахстане в рамках программы по выкупу старых автомобилей пункты сбора приняли 14 322 автотранспортных средства. Лидером по приему старых автомобилей является Шымкент, там собрано 1897 автомобилей, на втором месте Талдыкорган с 1163 автомобилей, замыкает тройку город Алматы — там выкуплено 989 вышедших из эксплуатации транспортных средств. Напомним, программа утилизации работает по двум категориям — полная и неполная комплектации. Если в машине есть кузов, двери, капот, крышка багажника, двигатель, коробка передач, радиатор, крылья, колёса, аккумулятор, баки и ёмкости для жидкого топлива, то это полная комплектация, за такой автомобиль владелец получит 150 тысяч тенге. Если же чего-то из этого списка нет, то бывший хозяин заработает за свое авто только 48 тысяч тенге.