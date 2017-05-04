Об этом сообщили в пресс-службе областного ДВД. - 2 мая сотрудники ДВД во время рейдовых мероприятий в рамках операции "Бекире" задержали автомашину марки "Тойота Эстима" под управлением местного жителя. В машине были обнаружены пакеты с рыбой осетровых пород. Общий вес находки составил 35 кг, - сообщили в пресс-службе ДВД.По словам задержанного, рыбу он купил у неизвестного лица для личного потребления. Устанавливается причастность иных лиц. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 339 УК РК "Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами".Фото - скриншоты с оперативного видео