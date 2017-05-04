Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили координаторы шествия "Бессмертный полк", сбор участников начнется в 8.15. - Колонна отправится на площадь Победы в 9.00 по проспекту Достык. Шествие будут сопровождать сотрудники МПС УВД г. Уральск, - пояснили координаторы. - Хочется отметить, что в шествии «Бессмертного полка» не могут быть задействованы флаги любых государств, в том числе флаг СССР, исключена любая корпоративная, политическая, общественная и иная символика, кроме символов Победы. Наша цель - отдать дань памяти, пронести портреты своих героев строем, как если бы они сами приняли участие в параде. Напомним, ранее акимат называл другое место проведения шествия. Люди должны были собираться в сквере Некрасова и идти на площадь Победы. Это расстояние составляло около 700 метров.