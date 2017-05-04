Итоговые экзамены в школах для получения аттестата и знака "Алтын белгi" стартуют 29 мая. В экзаменационную комиссию войдут учителя-предметники, представители родительских комитетов и общественных организаций. Материалы экзаменационных работ министерство образования предоставит учебным заведениям к 27 мая. - Школьники будут писать эссе на языке обучения. Экзамен по математике пройдет в виде контрольной работы. История Казахстана будет сдаваться устно. В билетах предусмотрено по три вопроса - 2 теоретических и один практический, - отметила руководитель отдела образования города Уральска Жансулу ТУРЕМУРАТОВА. В список предметов по выбору вошли 9 дисциплин - физика, химия, биология, география, геометрия, всемирная история, литература, информатика, иностранный язык. Школы уже готовятся к экзаменационному периоду. - Экзамены будут проходить в течение нескольких дней. Сейчас подготовка идет по вопросам, которые подготовили наши учителя, - сообщил директор СОШ №6 Александр МОЗЖУХИН. Школьникам сейчас приходится готовиться и к сдаче выпускных экзаменов, и к ЕНТ. - Мы сдавали пробное ЕНТ в ЗКГУ имени Махамбета Утемисова. Все прошло хорошо, хотя сильно переживали. Готовимся сразу к двум экзаменам, - говорит ученица СОШ №6 Алина ТЮЛЕБЕРГЕНОВА. Итоговая аттестация завершится 9 июня.