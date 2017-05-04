Как стало известно во время совета по этике, в секретариат прокуратуры Бурлинского района поступило постановление в отношение председателей и членов жилищной комиссии Бурлинского района. Секретариат провел служебное расследование, в ходе которого установлены нарушения. Согласно правилам приватизации жилищ из государственного жилищного фонда, госслужащие и работники бюджетных организаций государственных предприятий могут приватизировать жилища, приравненные к служебным, если они проработали в госслужбе и госпредприятиях не менее 10 лет. - 18 мая 2016 года принято решение комиссии о приватизации г-ном Шариповым жилища в городе Аксай из государственного жилищного фонда. Данное решение было подписано председателем и членами комиссии. При изучении стажа работы Шарипова выяснилось, что согласно трудовой книжке стаж работы на госслужбе составлял 6 лет и 6 месяцев. Более того, между отделом и Шариповым не заключен договор о приватизации жилища, - рассказали на совете по этике ЗКО. Кроме того, 14 июля 2016 принято решение о предоставлении квартиры в найм инвалиду первой группы, двукратному бронзовому призеру чемпионата Европы по паратхэквондо Мукашеву. Согласно списку очередников для получения квартир из государственного жилищного фонда из числа социально-уязвимых слоев населения перед Мукашевым в очереди стоят 742 человека. Несмотря на это комиссия приняла решение предоставить Мукашеву квартиру. Один из членов жилищной комиссии Басимова отметила, что рабочим органом данной комиссии является отдел ЖКХ. - Формирование документов и протокола находятся в ведении рабочего органа и поэтому за достоверность представленных документов отвечает ЖКХ, - пояснила член комиссии Басимова. - Но, конечно же, лица которые стоят до Малика МУКАШЕВА не менее нуждаются в жилье. Думаю, члены комиссии на рассмотрении данного вопроса неверно истолковали 67, 68 в пункт Закона "О жилищных отношениях". Малик МУКАШЕВ является примером для молодежи нашего района, исходя из таких соображений было отдано ему предпочтение в предоставлении жилья. На совете по этике были вынесены рекомендации акиму Бурлинского района. - На председателя и всех членов комиссии наложить дисциплинарное взыскание в виде предупреждения о неполном соответствии, а на руководителя ЖКХ наложить дисциплинарное взыскание в виде увольнения с занимаемой должности, - объявили на совете по этике. Межу тем, аналогичная ситуация сложилась и в Жангалинском районе. Руководитель отдела ЖКХ Жангалинского района на дисциплинарном совете не присутствовал, так как уже уволился по собственному желанию. В Жангалинском районе квартира была выдана сотруднику акимата, у которого есть собственное жильё. Кроме того, в очереди перед ним по списку ещё оказалось 132 человека. Совет по этике рекомендовал акиму Жангалинского района также вынести членам жилищной комиссии предупреждение о неполном служебном соответствии.