Об этом сообщили организаторы мероприятия в ходе брифинга в региональной службе коммуникаций. Поддержать атырауский марафон приехали рекордсмен Книги рекордов Гиннесса Марат ЖЫЛАНБАЕВ, а также Олимпийская чемпионка Ольга ШИШИГИНА. Стартует марафон 6 мая в 10.00 - Забег будет проходить по двум дистанциям: 10 и 21 км. Место старта на дистанцию 10 км - стоянка Аэропорта, старт на 21 км - стадион Мунайшы. Финиш обоих забегов - также стадион Мунайшы, - рассказал главный судья мероприятия Юрий ПОНОМАРЕВ. Планируется, что в забеге примет участие аким города Атырау Серик ШАПКЕНОВ, рекордсмен Марат ЖЫЛАНБАЕВ, певец Кайрат НУРТАС. Бегунов разделили на две категории: до и старше 37 лет. Самому пожилому участнику марафона - 74 года. Погода в день марафона обещает быть ясной, столбик термометра поднимется +19°С. Сопровождать бегущих будет 5 карет скорой помощи. 5 мая в 19.00 на стадионе "Мунайшы" Марат ЖЫЛАНБЕВ покажет мастер-класс для участников марафона.