Под колеса внедорожника попала 54-летняя женщина, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". IMG-20170504-WA0047 Фото очевидца По словам очевидцев, ДТП произошло примерно в 18.00. Женщина переходила дорогу недалеко от пешеходного перехода возле остановки "Академия" и попала под колеса джипа. От полученных травм женщина скончалась на месте. PicsArt_05-04-07.16.22 Фото предоставлено пресс-службой ДВД   IMG-20170504-WA0046 Фото очевидца - Водителем оказался 50-летний местный житель. Проводится досудебное расследование по статье 345 УК РК, - сообщили в пресс-службе ДВД. Bb6g2gACeKw Ерлан ОМАРОВ Видео и фото очевидцев