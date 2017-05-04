ПодФото очевидца По словам очевидцев, ДТП произошло примерно в 18.00. Женщина переходила дорогу недалеко от пешеходного перехода возле остановки "Академия" и попала под колеса джипа. От полученных травм женщина скончалась на месте.Фото предоставлено пресс-службой ДВДФото очевидца - Водителем оказался 50-летний местный житель. Проводится досудебное расследование по статье 345 УК РК, - сообщили в пресс-службе ДВД. Bb6g2gACeKwВидео и фото очевидцев