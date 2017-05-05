Порывы ветра до 18 м/с ожидаются на территории Западно-Казахстанской области 5, 6 и 7 мая, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным РГП "Казгидромет", в ЗКО ожидается сильный ветер и местами дождь. - Температура воздуха 5 мая составит 13-15 градусов тепла, 6 мая днем столбик термометра поднимется до +18, а ночью всего до +2...+4 градусов. Также 5 и 7 мая в области ожидаются дожди, - сообщили в "Казгидромете".  