Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным РГП "Казгидромет", в ЗКО ожидается сильный ветер и местами дождь. - Температура воздуха 5 мая составит 13-15 градусов тепла, 6 мая днем столбик термометра поднимется до +18, а ночью всего до +2...+4 градусов. Также 5 и 7 мая в области ожидаются дожди, - сообщили в "Казгидромете".