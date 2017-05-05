Иллюстративное фото с сайта оhrana.ru - Местный житель 1953 года рождения незаконно хранил 15-калиберное ружье марки Valtro и пистолет Макарова. Оружие имело нумерацию, но не было зарегистрировано в базе ДВД, - сообщили в пресс-службе ДВД. В настоящее время ружье и пистолет у хозяина изъяты. Оружие пройдет регистрацию, после чего на владельца будет наложен штраф за незаконное хранение. Как пояснили в полиции, после всех необходимых процедур и оплаты штрафа владельцем, оружие ему вернут.