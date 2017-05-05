Люди возмущены. Население растет, а проблемы множатся. Как говорит председатель одного из садового товарищества Андрей БОЙЦОВ, раньше в садоводческих обществах стояли контейнеры, и мусор вывозился, но потом их куда-то убрали. - Конечно, проблема в самих дачниках тоже существует. Многие выбрасывают мусор, где попало, а вот убирать его никто не спешит. Ужас, что творится на дачах: горы мусора и отдельные участки превращаются в свалку, - пояснил Андрей БОЦОВ. Между тем, в городском обществе садоводов и огородников на днях сменился председатель. Алексей САБЛИН добровольно оставил свой пост и дачники пока не знают, к кому обратиться за помощью. Сами садоводы отмечают, что установка контейнеров для мусора - дорогое удовольствие, и взносов, которые они сдают, на это не хватит. А сдавать деньги сверх того, что они платят, для многих непосильно. К тому же все предприятия, которые занимаются вывозом ТБО, стали частные и за каждый вывоз необходимо будет заплатить. В городском отделе ЖКХ заявили, что вопрос установки контейнеров и обслуживания дачных обществ прорабатывается, и сейчас они уже занимаются финансированием этой проблемы.