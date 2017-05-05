Суд приговорил Айгуль ТУКЕШЕВУ выплатить штраф в размере 1,189 млн тенге. Эту сумму она должна выплатить в течение одного месяца, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Айгуль Тукешева Айгуль Тукешева Сегодня, 5 мая, в городском суде огласили приговор в отношении экс-руководителя отдела занятости и социальных программ Айгуль ТУКЕШЕВОЙ. По словам судьи Руслана ЖУМАГУЛОВА, вина Айгуль ТУКЕШЕВОЙ полностью доказана. Айгуль ТУКЕШЕВА вину по предъявленному ей обвинению признала и заявила, что это была вынужденная мера. Кроме того, она отметила, что похищенные средства уже возвращены в бюджет в досудебном порядке в размере 180 тысяч тенге. - Суд признал Айгуль ТУКЕШЕВУ виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей 189 УК РК "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества", и назначил наказание в виде штрафа в размере 1,189 млн тенге, - зачитал приговор Руслан ЖУМАГУЛОВ. Напомним, в июне 2014 года экс-руководитель отдела занятости и соцпрограмм, пользуясь служебным положением, начисляла материальную помощь на счета подчиненных. После чего они обналичивали денежные средства и передавали их Тукешевой. Как стало известно в ходе судебного разбирательства, на подписку республиканских изданий "Казахстанская правда" и "Егемен Қазақстан" экс-начальница отдала 90 тысяч тенге и еще 90 тысяч тенге на проведение фуршета организованного для пенсионеров в день пожилых людей. Кристина КОБИНА