Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в АО "Жайыктеплоэнерго", с 10 мая в Уральске будут проводиться подготовительные работы к гидравлическим испытаниям тепломагистралей № 2, 3 и 5 совместно с внутриквартальными тепловыми сетями. - В эти дни горячую воду отключат в домах по улицам Деповская, Алмазова, А. Кердери, М. Маметовой, А. Молдагуловой, Локомотивной, проспекта Евразия, в районе железнодорожного вокзала, в зданиях завода «Омега», СОШ № 22 и в районе пивзавода "Нуржанар", - пояснили в "ЖТЭ". Опрессовка тепловых сетей начнется 12 мая с 9.00 и будет периодически повторяться в течение месяца.