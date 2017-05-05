Фото с сайта inform.kz Об этом порталу сообщил президент областной федерации тхэквондо Арман ТУГАЕВ. - Наша спортсменка принимала участие в соревнованиях в составе сборной Казахстана. Джансель выступала в весовой категории до 73 кг, - рассказал Арман ТУГАЕВ. Международный турнир прошел в греческих Афинах. Атырауская спортсменка завоевала бронзу Кубка президента Греции, одолев сначала тхэквондистку из Кипра – 11:10, затем египтянку – 12:6 и немку – 10:4. Однако в полуфинале Джансель со счётом 7:10 уступила будущей победительнице соревнований – Сесилии Кастро из Испании. С начала 2017 года Джансель Дениз завоевала бронзу на Fujairah Open, стала второй на Dutch Open и выиграла Kazakhstan Open в Атырау. - Все три турнира являются рейтинговыми и проходят под эгидой международной федерации таеквондо WTF, - сообщил Арман ТУГАЕВ. Отметим, что до октября 2015 года уроженка Степногорска выступала за Турцию.