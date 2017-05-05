ДТП произошло 3 мая в Каратобинском районе, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в областном управлении здравоохранения, малолетняя девочка осталась без внимания взрослых и попала под колеса автобуса. - Автобус стоял на остановке, когда полуторагодовалая девочка подошла перед ним прямо под колеса. Мама ребенка ненадолго отвлекалась разговором и не заметила, как ребенок отошел от нее. Водитель автобуса, тронувшись с места, наехал на девочку. Ребенок умер до приезда скорой помощи, - рассказали в областном управлении здравоохранения. Как стало известно, в течение недели в Каратобинском районе погибли три малолетних ребенка. Напомним, не так давно двое детей с Каратобинского района утонули в септике. Дети 2013 и 2015 годов рождения гуляли без присмотра родителей и провалились в выгребную яму соседей. Кристина КОБИНА