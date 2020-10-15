Иллюстративное фото из архива "МГ" За прошедшие сутки в Атырауской области выявлено 10 человек, зараженных коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области. Восемь из заразившихся - жители города Атырау, 1 человек из Жылыойского района, 1 больной – работник Тенгизского месторождения. У пяти больных заболевание протекает симптомно, в остальных-бессимптомно. Стоит отметить, что за прошедшие сутки по области 57 человек вылечились от опасной инфекции. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.