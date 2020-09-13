В ведомстве заявляют, что о повышении тарифа на тепло говорить рано, передает корреспондент портала «Мой ГОРОД». 807 миллионов тенге задолжали уральцы за тепло и горячую воду Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в департаменте Комитета по регулированию естественных монополий по ЗКО, 17 июля текущего года к ним действительно поступила заявка на утверждение тарифа и тарифной сметы АО «Жайыктеплоэнерго» по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергии на период 2021-2025 годы. - Необходимо отметить, что причиной подачи заявки является окончание срока предельного тарифа АО «Жайыктеплоэнерго» утверждённого на 2016-2020 годы. В настоящее время, данная заявка рассматривается в соответствии с требованиями законодательства о естественных монополиях Республики Казахстан. Вместе с тем, ведомство уполномоченного органа выносит предлагаемые субъектом проекты тарифа и тарифной сметы на обсуждение при проведении публичных слушаний, где могут принять участие представители общественных объединений, депутаты областного маслихата, представители местного исполнительного органа, а также все заинтересованные лица. Публичные слушания проводятся уполномоченным органом при утверждении тарифа не позднее чем за тридцать календарных дней до утверждения тарифа, - рассказали в ведомстве, отметив, что публичные слушания по данной заявке будут проходить 23 октября (точное время и место проведения будут опубликованы позже). Стоит отметить, что заявки субъектов принимаются на базе «Монополист», где можно увидеть проекты тарифов и тарифной сметы субъектов на регулируемые услуги с подтверждающими документами. - Проект среднеотпускного тарифа АО «Жайыктеплоэнерго» на 2021 год на услуги теплоснабжения составляет 5657,19 тг/гкал к действующему 5000,30 тг/гкал, рост - 13,1%, - рассказали в ведомстве. - Данный тариф является проектом и не является окончательным, и будет тщательно рассматриваться департаментом в соответствии с Законодательством Республики Казахстан, а также будут учтены мнения участников публичных слушаний. Окончательное решение по тарифу планируется принять в конце ноября 2020 года. Напомним, о повышении тарифа на тепло 9 сентября на брифинге в РСК заявил директор АО "Жайыктеплоэнерго" Куат Мусин. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.