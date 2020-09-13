По словам руководителя пресс-службы РгК «Батыс» Нацгвардии Ерболата Султанова, инцидент произошел 11 сентября примерно в 19:30. Заместитель командира воинской части 5517 Мельс Дулатбаев и рядовой Иса Нургалиев на служебной автомашине возвращались с учебного центра «Сункар» в воинскую часть. - В районе аэропорта на трассе они стали очевидцами страшной аварии. Водитель машины ВАЗ-14 на большой скорости, видимо, не справился с управлением и совершил опрокидование автомобиля. Машина несколько раз перевернулась. Ее водитель оказался зажатым в автомобиле, выбраться самостоятельно у него возможности не было. В этот момент Мельс Дулатбаев и Иса Нургалиев остановили служебную машину и, взяв с собой медицинский чемодан, бросились бежать оказывать первую медицинскую помощь мужчине. Они организовали безопасность на месте аварии до приезда специализированных служб, вызвав бригаду скорой медицинской помощи и освободив, зажатого в автомобиле мужчину.Свою очередь старший специалист медицинского пункта части рядовой Иса Нургалиев оказал пострадавшему первую доврачебную помощь до прибытия бригады скорой медицинской помощи, - рассказал Ерболат Султанов. По словам военнослужащих, пострадавшего удалось вытащить через заднюю дверь. - Я сразу же бросился оказывать, первую медицинскую помощь. У пострадавшего была открытая черепно-мозговая травма, потерял много крови, к тому же давление пониженное, - сказал военный медик части Иса Нургалиев. Как отметил руководитель пресс-службы, за мужество и профессионализм, проявленные в экстремальной ситуации, связанной со спасением человеческой жизни рядовой Иса Нургалиев представлен к поощрению правами Командующего регионального командования «Батыс». Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.