Иллюстративное фото из архива "МГ" Вчера ночью здесь покончила с собой пенсионерка, 1957 года рождения. Она повесилась. Есть сведения, что до этого в семье произошла ссора. Увидев, что произошло, сын пошел на кухню и нанес себе ножевое ранение, и скончался на месте. В акимате сообщили, что семья благополучная, на учете в полиции не состояла. Погибшему молодому человеку было 28 лет, разведен, собирался жениться, работал в нефтяной компании. Кроме сына в семье есть старшая дочь, она живет в Актобе, у погибшей женщины остался супруг, ему 64 года. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.