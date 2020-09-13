Иллюстративное фото из архива "МГ" - АО «Атырауские тепловые сети» уведомляет о том, что согласно план-графика капитального ремонта в нижеследующие сроки временно прекращается подача горячей воды от всех теплопунктов города: - В период с 16 по 27 сентября 2020 г. производится полная остановка магистральных тепловых сетей. - В период с 29 по 30 сентября 2020 г. проводится испытания (опрессовка) магистральных тепловых сетей города, - говорится на сайте предприятия. - В связи с этим, приносим извинения за временные неудобства. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.