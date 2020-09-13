Новый арбат К открытию арбата в Актобе готовились с весны. Красили фасады домов, на стенах рисовали муралы, а недавно на улице появилась ротонда, фигурка колобка в казахском головном уборе, чашка кофе, которая будто повисла в воздухе, на домах - подсветка. Посреди аллеи возвели фонтан в виде казана. Отрезок небольшой улицы, называемый Арбатом, по ночам весь в огне: его украсили светодиодными гирляндами. До открытия Арбата единственным местом отдыха жителей 8-го микрорайона была небольшая аллея Любви, где есть фонтан и цветники. Летними вечерами здесь собиралось столько людей, что не хватало скамеек. Теперь у жителей появилось еще одно место отдыха. Открыть Арбат на днях приехал аким города Асхат Шахаров. О своей идее он рассказывал журналистам еще в мае. В ночное время, по его словам, автотранспорт будет ездить по параллельным улицам. Открытый арбат уже второй по счету. Первый два года назад на центральном проспекте открыл бывший аким города Ильяс Испанов. Тот Арбат занимает отрезок тротуара между двумя остановками, и начинается недалеко от областного акимата. Его площадь 30 тысяч квадратных метров. Здесь есть велодорожка, спортплощадки, качели, светильники, самой необычной достопримечательностью можно назвать «сухой» фонтан – его небольшие струи бьют прямо из-под земли. Фонтан особенно полюбили дети.Первый арбат, построенный два года назад Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.