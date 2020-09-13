"Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации пресс-службы департамента полиции по ЗКО, на сегодняшний день зарегистрированы 1060 транспортных средств с присвоением государственных номерных знаков на желтом фоне, из них 40 автомобилей на жителей других областей. Еще 68 машин зарегистрированы с переоборудованным органом рулевого управления. - Постановлением Правительства №553 от 2 сентября 2020 года внесены изменения в постановление Правительства Республики Казахстан №306 от 20 мая 2020 года. Теперь физические лица могут совершить регистрационные действия до 1 марта 2021 года по транспортным средствам с левосторонним расположением органов управления, зарегистрированных на граждан Казахстана в уполномоченных органах Республики Армения и ввезенных в нашу страну до 1 февраля 2020 года, - отметили в полиции. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.