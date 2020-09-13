Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, полицейские совместно с мобильной группой обнаружили 3 ресторана, которые, вопреки запрету, работали ночью. Заведения находились по улице Кулманова, Карымсакова и проспекта Студенческий. В ресторане «Гинза», в 01.22 продолжали обслуживать около 10 гостей, в заведении «Урбан» - более 40 клиентов, а в ресторане "Лифт"- около 20 отдыхающих. - В отношении руководителей указанных заведений собран материалы согласнот статье КоАП «Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов» . Данные материалы будут переданы в управление контроля качества и безопасности товаров и услуг- сообщили в пресс-службе ДП. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.