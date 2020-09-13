Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным РГП "Казгидромет", в Уральске ожидаются дождь с грозой, днем +21 градус, ночью +8. Также синоптики прогнозируют ветер с порывами до 18 метров в секунду. В Атырау будет облачно, днем +25 градусов, ночью +15. 27 градусов тепла ожидается днем в Актау. НОчью столбики термометров опустятся до +19 градусов. В Актобе синоптики прогнозируют ясную погоду без осадков, днем +23 градуса, ночью +9. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.