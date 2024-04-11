В Казахстане дизтопливо и бензин иностранцам будут отпускать по другим ценам

Для сохранения топливного баланса на внутреннем рынке, а также минимизации рисков перетоков и «серого» экспорта нефтепродуктов, министерством энергетики РК подготовлен проект приказа с уточненными ценами на бензин Аи-92, Аи-93 и дизельное топливо в зависимости от объемов потребления и происхождения автотранспорта, сообщается на сайте ведомства.

- В настоящее время в связи с государственным регулированием цен Казахстан является страной с наименьшей стоимостью на ГСМ среди стран Евразийского экономического союза, что приводит к высоким рискам перетоков и «серого» экспорта нефтепродуктов в другие страны, - сообщили в министерстве.

Проектом приказа предполагается, что цена на бензин марки Аи-92 и Аи-93 будет установлена на уровне 245 тенге за литр. При предъявлении водительского удостоверения, выданного в Республике Казахстан, в объеме до 100 литров в сутки цена остается прежней - 205 тенге за литр. При предъявлении водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства на мотоциклы, легковые, грузовые, специальные, специализированные автомобили и автобусы, выданного в Республике Казахстан, в объеме до 300 литров в сутки – 205 тенге за литр.

Также документом предполагается, что цена на дизельное топливо (летнее, межсезонное) составит 315 тенге за литр. При предъявлении водительского удостоверения, выданного в Республике Казахстан, в объеме до 100 литров в сутки – 295 тенге за литр; при предъявлении водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства на грузовые, специальные, специализированные автомобили и автобусы, выданного в Республике Казахстан в объеме до 300 литров в сутки – 295 тенге за литр.

- Таким образом, цены на ГСМ для граждан с водительским удостоверением и свидетельством о регистрации транспортного средства в Республике Казахстан остаются прежними, - сообщили в ведомстве.

В министерстве уточнили, что в настоящее время выработка, отгрузка и восполнение запасов ГСМ производятся бесперебойно.