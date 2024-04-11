С 27 марта в Уральске действует режим ЧС природного характера. Причиной стало повышение уровня воды в реках Чаган, Деркул и Урал.

– В настоящее время по решению штаба по противодействую паводкам проходит эвакуация населения и сельхозживотных. Вместе с тем отдельные граждане отказываются покидать свои жилища, тем самым подвергая опасности себя и своих близких. В связи с этим просим население отнестись с пониманием к сложившейся ситуации и не препятствовать эвакуации. Для сохранности имущества выставлены наряды с зонах эвакуации. Разъясняем, что воспрепятствование деятельности правоохранительных органов влечет административную ответственность по статье 667 КоАП РК «Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника», - прокурор Уральска Мейрхан Изимов.