Организация в день обслуживает около 800 человек. Для этого на балансе предприятия есть 48 единиц транспорта. ОО «Белый парус» обслуживает людей с ограниченными возможностями, в том числе лиц с заболеваниями опорно-двигательной системы, с нарушением зрения и детей до 18 лет.

Сотрудники общественного объединения отмечают, что работа специфическая, не легкая. Ведь к каждому услугополучателю нужно найти подход, а люди все разные.

Рабочий день начинается с приема заявок. Люди звонят на предприятие и оставляют заявки, кому, куда и во сколько надо. Кто-то оставляет заявки с вечера. Диспетчер принимает запросы и распределяет их между водителями. Каждому водителю спецтехники в день приходится по 15 выездов. Им вручаются путевые листы, списки и контактные номера услугополучателей либо их сопровождающих.

Владислав Бугров работает водителем на предприятии пять лет, практически со дня основания общественного объединения. Он перевозит людей с ограниченными возможностями.

– Есть работающие инвалиды, их каждое утро отвозим на работу, вечером, соответственно, привозим домой. Кто-то едет на прием к врачу. Тех везем в поликлиники, больницы. Кто-то проходит курс реабилитации, их возим по реацентрам. Детей возим на учебу в школу, в детские сады. Другими словами, куда им надо, туда и возим, - говорит мужчина.

Перевозка осуществляется на специально оборудованной машине с подъемным механизмом. Она оснащена специальным мини-лифтом, который поднимает коляску. Грузоподъемность механизма составляет 480 килограммов. В салоне могут поместиться три коляски. Внутри техники установлены множество поручней, чтобы людям было удобнее держаться. Водителю же необходимо уделить особое внимание безопасности на дорогах. Он должен максимально исключить факты резкого торможения, маневрирования, трогаться с место резко тоже нельзя.

– Здоровый человек может и сидеть, и крепко держаться. А у инвалидов-колясочников часто плохо работает двигательный аппарат. Они не могут себя удержать. Поэтому нам нужно обеспечить максимально безопасное вождение, - заключил Владислав Бугров.

Талгат Айтжанов пользуется услугами инватакси около года. Три раза в неделю он вынужден ездить на процедуру гемодиализа. Заявку на перевозку он старается подавать заранее. Мужчина говорит, что за всё это время инватакси ни разу его не подводило.

– Для нас это очень большая помощь, спасибо государству за такую возможность. Диспетчер очень вежливый, чутки и внимательный. Водители тоже готовы всегда прийти на помощь. Вовремя приезжают, отвозят, вовремя забирают. Процедура гемодиализа длится четыре часа. После отвозят домой. Никогда не опаздывают. Очень признателен всем. Иногда бывает, что я сам по своей вине забываю подать заявку и звоню уже по факту. Тогда диспетчеры относятся с пониманием и всё же находят для меня машину. Меня всё устраивает, - говорит Талгат Айтжанов.

@belyi_parus_uralsk