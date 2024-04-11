На страницах паблика опубликовали видео, снятое на площади имени С.Датова. На кадрах молодые люди на машине без номеров рассекает по пешеходной зоне отдыха. При этом один юноша по пояс вылез из окна машины. Весь процесс сопровождается восхищенными возгласами присутствующих. Сделав несколько кругов авто уезжает.

– Молодежь выехала на машине без госномера на Револиции, осквернив памятник С.Датова, кружилась перед памятником кругами, а один так вообще вылез с окна и махал рукой, а вдруг дети? Полиция, где ваши меры? Почему никто не следит за порядком в городе?! - подписал автор ролика.

На «героев» видеоролика обрушился шквал негативных комментариев. Уральцы возмутились тем, что молодые люди подвергли опасности не только себя, но и окружающих. «Деградация. Им надо работу найти, отправить где потопы, раз делать нефиг им», «Уважаемые, полицейские, мы нашли вам работу по поимке нарушителей» пишут пользователи.

В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что в настоящее время для установления правонарушителей ориентирован личный состав Батальона патрульной полиции УП Уральска. О результатах стражи порядка обещали сообщить дополнительно.