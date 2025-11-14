Сегодня во второй раз в Казахстане прошел Форум работников сельского хозяйства — мероприятие собрало более 2000 участников: производителей, представителей отраслевых ассоциаций, инвесторов и студентов.

На форуме выступил президент Республики Казахстан, Касым‑Жомарт Токаев, сообщает пресс-служба Акорды. Он отметил, что за последние 10 лет объём валовой продукции сельского хозяйства вырос более чем в 2,5-раза и призвал активнее использовать имеющиеся ресурсы.

Также было объявлено, что до конца года объём льготного кредитования аграрного комплекса достигнет 1 трлн тенге.

Мероприятие стало платформой для диалога между фермерами, представителями власти и бизнесом. Участники обсуждали льготное кредитование (5% годовых), развитие инфраструктуры хранения и переработки, а также меры поддержки откормочных и перерабатывающих предприятий.

Для Западно-Казахстанской области форум особенно важен — регион демонстрирует значительный вклад в аграрный сектор и требует постоянной государственной поддержки для дальнейшего роста.

В ЗКО, по данным акима региона, в аграрном секторе заняты около 50 000 человек