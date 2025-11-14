Сотрудники ДЧС приняли участие в ежегодных учениях «Қыс-2025» с целью совершенствования территориальной подсистемы государственной системы гражданской защиты на действия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также повышения готовности взаимодействия органов управления, сил и средств гражданской защиты при реагировании на чрезвычайные ситуации в зимний период, которые проходили в течение двух дней.

– Их смысл заключается в том, чтобы спасатели смогли правильно отреагировать в чрезвычайной ситуации, если таковая произойдет. Так, сегодня, мы вышли на поиски рыбака, который заблудился в районе Чагана. Территория прибрежная, лесостепная зона. Погодные условия сегодня: густой туман, как раз подходят для проведения учений. Да и на самом деле, в такую погоду легко потеряться, поэтому, если есть связь, то необходимо сразу позвонить и попросить о помощи, – объяснил заместитель руководителя оперативно-спасательного отряда Алексей Швейкин.

Сотрудники департамента по ЧС, оперативно-спасательного отряда, привлеченные волонтеры и военнослужащие второго спасательного батальона по карте определили направление поиска, выстроились в цепь более 10 метров, и с помощью кинолога с собакой, а также беспилотного летательного аппарата для наблюдения сверху, чтобы не пропустить пропавшего, отработали навыки поисково-спасательных работ.

Все сработали оперативно, нашли пострадавшего, но конечно, главную роль сыграла собака по кличке Онай. Спасатель кинологического отделения оперативно-спасательного отряда Асан Ниязов, профессионал в своем деле, в ЧС работает с 2016 года. Рассказал, что несколько лет назад его собака Джесси нашла пострадавшего под завалом во время взрыва кафе.

– Но конечно, сегодня в поисках главную роль сыграла моя собака Онай, породы бельгийская овчарка, которая отработала хорошо. Не сразу, но вышла на след, и лаем обнаружила пострадавшего. Собака, у нас совсем недавно, ее я взял в октябре. Она прошла аттестацию и вот теперь усердно служит, – рассказал главный спасатель.

Рыбака нашли, по легенде у него было общее переохлаждение и обморожена кисть руки. Медики также оперативно сработали: все сделали четко и профессионально. Потерпевшего на носилках отнесли в мобильный автомобиль.

Оксана КАТКОВА

Фото автора