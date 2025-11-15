15 ноября Казахстан отмечает День национальной валюты — тенге. После распада СССР страна остро нуждалась в собственных деньгах: российские рубли уже не удовлетворяли потребности экономики, а переговоры о единой рублевой зоне зашли в тупик.

Ещё в 1992 году у молодой республики возникли серьёзные трудности с наличными деньгами. Казахстан получал советские рубли из России: сначала бесплатно, но после разделения бюджетов платить за них пришлось, а финансов страны не хватало. Одновременно Россия проводила масштабные денежные реформы, выводя старые рубли из оборота и заменяя их новыми.

Для собственной валюты выбрали название «тенге», которое восходит к средневековым тюркским серебряным монетам «денге» или «таньга» — от этого же слова произошло современное «деньги». В стране тогда ещё не было собственной банкнотной фабрики, поэтому первые партии тенге печатались в Англии на фабриках Harrison and Sons и De La Rue. На весь тираж потребовалось около 7 миллионов долларов. Готовые банкноты тайно доставили самолётами Ил-76 из Лондона в Уральск, а затем распределили по областям страны.

12 ноября 1993 года был подписан указ президента «О введении национальной валюты Республики Казахстан». Уже 15 ноября тенге поступил в обращение. В банках и сберкассах его обменивали на советские и российские рубли по курсу 1 тенге за 500 рублей. Одному человеку разрешалось обменять до 100 000 рублей, то есть получить 200 тенге. Это вызвало настоящий ажиотаж: жители, имеющие крупные запасы старых денег, спешили их потратить, сметая с прилавков продукты и товары.

С тех пор валюта пережила несколько волн девальвации. В 1999 году тенге впервые перешёл на свободный курс: за считанные дни доллар вырос с 88 до 150–160 тенге. В 2009, 2014 и 2015 годах происходили новые резкие колебания, отражающие экономические кризисы и мировые события.

В последние годы курс стал более стабильным: в 2023 году среднегодовой курс составлял 456 тенге за доллар, а в ноябре 2025 года — около 524 тенге. Аналитики прогнозируют, что к концу года курс может вырасти до 532 тенге.

Тенге прошёл путь от символа экономической независимости до инструмента, показывающего состояние экономики Казахстана. Его история — это не только цифры, но и реальные истории людей, для которых новые деньги стали частью повседневной жизни и символом собственной страны.