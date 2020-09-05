Новый график работы будет действовать с 7 сентября, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В Казахстане изменили время работы банков и обменников Иллюстративное фото из архива "МГ" Нацбанк и Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка установили график работы для обменных пунктов и банков второго уровня. - С 7 сентября установить график работы с 09.00 до 17.00, за исключением банков второго уровня и юридических лиц, осуществляющих деятельность исключительно через обменные пункты на основании лицензии Национального Банка РК на обменные операции с наличной иностранной валютой, график работы которых установить с 09.00 до 18.00, – говорится в совместном приказе. Кроме того, с 7 сентября 2020 года должен быть обеспечен перевод на дистанционную форму работы не менее 50 процентов работников от общей штатной численности, за исключением филиалов (отделений, пунктов) банков второго уровня, где при наличии производственной необходимости на дистанционную форму работы могут переводиться не менее 30 процентов работников от штатной численности при условии строгого соблюдения мер усиленного санитарно-дезинфекционного режима при обслуживании населения.
