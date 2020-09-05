Иллюстративное фото с сайта kazan.kp.ru В пресс-службе департамента полиции Актюбинской области сообщили, что с 1 по 31 сентября проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Кару». - В Актюбинской области зарегистрировано свыше 8 тысяч владельцев огнестрельного оружия. На начало проверки по месту жительства было выявлено 20 административных правонарушений, из них незаказанное хранение оружия – 1, нарушение правил хранения и ношения оружия – 13, нарушение перерегистрации оружия – 6, - сообщили в пресс-службе департамента полиции. В ходе ОПМ в Мартукском и Шалкарском районе было изъято 2 единицы электрошокера. Всего изъято 4 единицы холодного оружия (ножи). - К примеру, 1 сентября полицейские совместно с сотрудниками пограничной службы на ОПК «Жайсан» (автомобильное) на выезде из РК в РФ при досмотре автомашины марки "Рено Дастер" под управлением гражданина РК, был обнаружен электрошокер марки 801 «TYRE», - добавили в пресс-службе ведомства. По данному факту был составлен протокол, дело будет направлено в суд для привлечения к административной ответственности по ст. 482 КоАП РК "Незаконные приобретение, передача, реализация, хранение, ношение, перевозка физическими и юридическими лицами оружия". Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.