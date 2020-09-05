Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным МВК по нераспространению COVID-19, 4 сентября в Казахстане зарегистрировано 104 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них симптомных носителей - 57, бессимптомных носителей - 47. Информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 5 сентября 2020 г. По данным на 5 сентября лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 5 589 человек, среди которых 29 детей. В стационарах находится – 2 839 пациентов, на амбулаторном уровне – 2 750. 148 человек находятся в тяжелом состоянии, 16 – крайней степени тяжести, 25 – на аппаратах ИВЛ. За прошедшие сутки было зарегистрировано 397 случаев заболевания, 5 случаев с летальным исходом. За сутки выздоровели 43 человек. С 1 августа по 5 сентября 2020 г. зарегистрировано: заболевших - 27200, случаев с летальным исходом - 310, всего выздоровели - 5874 человек.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.