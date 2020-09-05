Иллюстративное фото с сайта www.bprofi.kz - На сегодняшний день Атырау является одним из крупных индустриальных центров Казахстана. Из общего объема добываемого в Казахстане нефти, 55% приходится на Атыраускую область. К примеру, за 7 месяцев 2020 года в регионе было добыто 28,5 млн. тонн нефти и 14,7 кубометров газа, - сказал Махамбет Досмухамбетов. По мнению главы региона, строительство газохимического комплекса в Атырау даст толчок развитию малого и среднего бизнеса. - Первую фазу проекта, оцениваемого в 6,5 млрд долларов, запустят в 2021 году. Реализация таких крупных проектов в регионе и развитие промышленности требует квалифицированных специалистов. Поэтому для Атырауского университета нефти и газа, являющегося кузницей кадров, возлагается большая надежда по подготовке профессиональных, конкурентоспособных кадров, получающие знания по передовым технологиям, - подчеркнул Махамбет Досмухамбетов. Также аким области поздравил нефтяников с наступающим днем работников нефтегазового комплекса. - Мы гордимся и всегда помним наших нефтяников, которые с первого дня освоения «черного золота» неустанно трудились по его добыче. Хочу особо отметить и сегодняшних работников нефтяной сферы, которые продолжают начатое дело и вносят свой посильный вклад в процветание нашего государства,- сказал глава региона, пожелав нефтяникам успехов плодотворной работы во благо процветания суверенного государства. Во время телемоста, прошедшего в Атырауском университете нефти и газа имени Сафи Утебаева, свои поздравления выразили вице-министр Министерства энергетики РК Жанат Жахметова, аким Западно-Казахстанской области Гали Искалиев, директор ТОО «КазНИГРИ», заместитель председателя Индустриального комитета Аскар Мунара. Напомним, на сегодня в области свою производственную деятельность осуществляют 25 нефтегазовых предприятий и более 100 нефтесервисных компаний. В нефтяной сфере, в общей сложности, трудятся около 130 тысяч человек. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.