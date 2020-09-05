Иллюстративное фото из архива "МГ" Задержанный свою вину признал, по данному факту возбуждено уголовное дело. В областном департаменте полиции пояснили, что инцидент произошел в середине августа этого года недалеко от одного из водоемов города. Заявление написала мать потерпевшей 03.09. 2020г. Подозреваемый сразу же был установлен и задержан. – С заявлением обратилась мать несовершеннолетней 2006 года рождения, потерпевшая ученица 9-то класса одной из школ города. Принятыми мерами установлен и задержан житель г.Уральска, 1997 года рождения. На допросе задержанный дал признательные показания. Досудебное расследование по статье 124 ч.1 УК РК "Развращение малолетних" ведет управление полиции г.Уральска, – рассказал официальный представитель ДП ЗКО Болатбек Бельгибеков. Болатбек Бельгибеков также отметил, что по данной статье предусмотрено наказание от 5 лет лишения свободы. Более подробная информация по делу огласке не подлежит. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.