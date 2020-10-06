Иллюстративное фото из архива "МГ" - Нами планируется изучение модели шерифов, которая распространена в США, Великобритании и Канаде. Здесь нам готово оказать содействие посольство США, - сообщил Айдар Сайтбеков на брифинге МВД. Кроме того, будет внедрен новый принцип работы "полиция в шаговой доступности". Здесь речь не о том, что вся полиция выйдет на улицы. Суть в том, что полиция будет появляться именно тогда, когда необходима. По словам Сайтбекова, условно можно выделить три категории мест: - безопасные места, где в присутствии полиции нет необходимости и она может возникнуть только в исключительных случаях - частично безопасные, когда присутствие полиции необходимо в определенные моменты. Периодическое скопление людей, связанное, к примеру, с завершением смены на заводе, прибытием очередного рейса; - небезопасные места, когда необходимо постоянное присутствие полиции. Министерством будет проведен анализ, с последующим внесением корректировок в маршруты патрулирования полиции. А в наиболее криминогенных участках населенных пунктов планируется установка модульных круглосуточных постов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.