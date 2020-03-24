24 марта в Казахстане зарегистрирован еще 1 случай заражения коронавирусной инфекцией в г. Алматы, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В уральском аэропорту встретили пассажира "с подозрением на коронавирус" (фото) Иллюстративное фото из архива "МГ" На сегодняшний день в стране подтверждено 67 случая регистрации коронавируса, из них в г. Нур-Султан – 34 случая, г. Алматы – 29 случаев, г.Караганда - 2 случая, Алматинская область - 1 случай, Актюбинская область - 1 случай. Таким образом, в мире зарегистрировано 381287 (+37723 за сутки) инфицированных. Погибших - 16563 (+1824) человек, выздоровевших - 100484 (+3140) человек . Напомним, президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну, но он не затронул грузовые перевозки. Школьников и студентов распустили на каникулы, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. На поддержку предпринимателей государство выделило 300 млрд тенге. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.