Они будут размещены в зданиях вновь построенных пунктов полиции, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на РСК Атырауской области.
Аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов провел выездное совещание с руководством департамента полиции, управления здравоохранения и департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Атырауской области.
В частности, глава региона осмотрел пункты полиции на въездах в город Атырау. Планируется, что в ближайшее время в них расположатся санитарные пункты, где будут проходить контроль люди, въезжающие на авто из других областей Казахстана.
- Со вчерашнего дня на пунктах дежурят полицейские, а также специалисты департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Атырауской области. Они проверяют пассажиров автомобилей с иногородними номерами. У них измеряют температуру и определяют самочувствие, - рассказал руководитель департамента Мейржан Есимбаев.
Махамбет Досмухамедов дал ряд соответствующих поручений по оснащению будущих санитарных пунктов необходимым оборудование, медикаментами. В свою очередь руководители ведомств должны подготовить списки сотрудников, которые будут дежурить в пунктах круглосуточно.
- Мы должны выстроить работу санитарных пунктов таким образом, чтобы предотвратить распространение коронавируса в областном центре. Необходимо тщательно осматривать пассажиров автомобилей, заезжающих в город из регионов, где объявлен карантин, - дал поручение аким Атырауской области.
В завершении выездного совещания Махамбет Досмухаметов посетил Атырауский областной противотуберкулезный диспансер. Здесь глава региона осмотрел склад с предметами личной гигиены, средствами безопасности, мебелью и оборудованием для пациентов, находящихся на карантине. Закуплены средства были за счет спонсорских средств компании "ТШО".
Завершился объезд акима области посещением мест определения прибывающих из-за рубежа казахстанцев на карантин.
Отметим, что на данный момент в Атырауской области определено 1800 стационарных мест для людей с подозрением на коронавирус, а также контактных лиц.
Напомним, на 24 марта в Казахстане выявлено 67 случаев заражения коронавирусом, причем два из них в Караганде, один в Алматинской области, один в Актюбинской области, 31 в Нур-Султане и 25 в Алматы. Города Алматы и Нур-Султан закрыты на карантин. Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения
, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну
, но он не затронул грузовые перевозки
. Школьников и студентов распустили на каникулы
, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. На поддержку предпринимателей государство выделило 300 млрд тенге
.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.