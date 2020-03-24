На 24 марта 2020 года в Казахстане зарегистрирован еще 2 случая заражения коронавирусной инфекцией в Алматы, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Состояние беременной женщины, обгоревшей при взрыве в Уральске, остается тяжелым Иллюстративное фото из архива "МГ" - На сегодняшний день в стране подтверждено 66 случаев регистрации коронавируса, из них в г. Нур-Султан – 34 случая, г. Алматы – 28 случаев, г.Караганда - 2 случая, Алматинская область - 1 случай, Актюбинская область - 1 случай, - говорится в телеграм-канале комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК. COVID-19 на данный момент зарегистрирован почти во всех странах мира. По данным ВОЗ, количество зараженных коронавирусом в мире превысило 330 тысяч, более 14,5 тысячи человек скончались (более 8 тысяч летальных исходов приходятся на Европу). Напомним, президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну, но он не затронул грузовые перевозки. Школьников и студентов распустили на каникулы, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. На поддержку предпринимателей государство выделило 300 млрд тенге. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.