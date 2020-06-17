Малыш выпал из окна 5 этажа, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".  Шестеро детей заразились COVID-19 в ЗКО Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказали в пресс-службе управления здравоохранения Атырауской области, 2-летний ребенок находится в отделении реанимации областной детской больницы с диагнозом сочетанная открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга тяжелой степени. Кроме того, у малыша диагностированы линейный перелом лобной кости слева с переходом на крышу орбиты, перелом височной части, отек головного мозга, закрытая травма живота, ушибы легких, лица, туловища, конечностей. Травматический шок 2-3 степени. - Состояние ребенка в динамике оценивается как крайне тяжелое, стабильное, больной на ИВЛ, уровень сознания - медикаментозно седирован, - пояснили в ведомстве. Напомним, вечером 16 июня в микрорайоне Береке с пятого этажа жилого дома выпал двухлетний ребёнок. ДЧС Атырауской области убедительно просит родителей не оставлять детей без присмотра с открытыми окнами. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Али ЖУМАНОВ